Крымские татары призвали зарубежные диаспоры консолидироваться

Диаспоры, проживающие за рубежом, должны консолидироваться и поддержать развитие крымско-татарского народа в Крыму. Такое обращение принято на общекрымском съезде в Симферополе, куда приехали депутаты со всего полуострова, в работе приняли участие также делегации из других стран - Турции, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии.

Все проходило с национальным колоритом - привезли художественные изделия со знаменитыми орнаментами, звучала народная музыка. В торжественной обстановке награды вручили бойцам СВО. Участники съезда подчеркнули - единственный легитимный орган для отображения мнения крымских татар - Съезд депутатов Крыма. А заявления от тех, кто покинул полуостров и высказывает враждебную позицию, являются провокацией.

"Спекуляции лгунов - обычная практика в политике, особенно, если они беглые политики. У нас строятся мечети, сады, школы, дороги, инфраструктура и еще многое впереди. И мы с гордостью несем свою культуру, свои традиции, свою идентичность во всеобщее российское многонациональное пространство и тем самым показываем, что Россия была всегда многонациональной страной, многоконфессиональной страной", - отметил Ибраим Ширин, депутат Госсовета Республики Крым.

"Данный съезд - он четко обозначил, что только крымские татары, проживающие на исторической родине, те, которых наделили мандатом доверия от избирателей, могут говорить от имени народа", - сказал Энвер Абдураимов, депутат Херсонской областной думы.