Военный комиссар Москвы рассказал о досрочном завершении призыва

Призыв в столице досрочно закончен после выполнения плана. Об этом АГН "Москва" сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, молодые люди стали осознавать важность прохождения военной службы.

"Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников. Это случается достаточно редко и, конечно, говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи. Молодые люди в Москве все чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, все больше людей воспринимают его для себя как точку роста", – отметил Локтев.

По его словам, важную роль в досрочном завершении призыва сыграла качественная организация и администрирование, а также дополнительное информирование.

"При этом набор на военную службу по контракту продолжается. Желающих очень много, мы наблюдаем стабильно большой поток людей, которые приходят в Единый пункт отбора. Специально для их удобства мы даже перепрофилируем соседнее здание, в котором оформляли документы призывников", – добавил он.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.