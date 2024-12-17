Еврокомиссия отказалась от транзита газа из России через Украину

Продление договоренностей о транзите российского газа в страны ЕС через территорию Украины не в интересах Еврокомиссии. В ЕК полагают, что европейское сообщество готово к его прекращению, заявил представитель комиссии агентству Reuters.

Это заявление стало реакцией ЕК на письмо министров энергетики ряда стран Восточной Европы. Как сообщил основной покупатель газа из Словакии, компания SPP, она вместе с другими группами из Венгрии, Австрии и Италии подписали декларацию в поддержку продолжения газового транзита через Украину.

В сообщении указано, что такие шаги направлены на сохранение украинской газовой инфраструктуры. Кроме того, это наиболее выгодное решение не только для потребителей газа в Европе, но и для самой Украины. Тем не менее, в Брюсселе заявляют, что ЕК не поддерживает никакие дискуссии на эту тему.