В ночь на 18 декабря были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два дрона сбиты над территорией Белгородской области и по одному дрону – над Брянской и Курской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

К слову, на днях российский боец одним выстрелом уничтожил вражеский беспилотник. Яков Усачев, оператор БПЛА отряда БАРС-16, заметил украинский дрон-камикадзе, который направлялся в сторону российских позиций и метким выстрелом поразил беспилотник неприятеля. Коптер cдетонировал в воздухе, не долетев до расположения наших войск.

Меж тем российские вооруженные силы продолжили наносить удары по военным целям и объектам ВПК на территории Украины. Наши войска в зоне спецоперации уничтожают боевиков, зажатых на Кураховском выступе.