Минобороны России подтвердило освобождение села Анновка в ДНР. Несладко приходится боевикам и под Часов Яром, из которого ВСУ уже вывели тяжелую технику и готовятся к обороне Константиновки и Дружковки. За сутки неприятель потерял более 1600 военнослужащих.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста" группировки "Запад" уничтожили огневые точки и живую силу киевских боевиков. Разведчики с помощью беспилотника обнаружили в лесополосе замаскированные орудия и пулеметные гнезда. Координаты передали артиллеристам, которые оперативно выдвинулись на передовую и сровняли с землей позиции противника. Корректировку вели операторы дронов. Поражение целей подтвердили кадры объективного контроля. Самоходка "Мста" бьет на расстояния до трех десятков километров, при этом точность стрельбы очень высокая.

В Курском приграничье наши подразделения продолжают теснить врага. В Суджанском районе расчет БПЛА крымских десантников уничтожил американский танк "Абрамс". Его обнаружили на шоссе недалеко от недавно освобождённой Новоивановки. Теперь хваленый "Абрамс" - просто груда металлолома.

А это уже боевая работа морпехов группировки "Север". Колонна вражеской техники, направленная вернуть утраченные позиции, была остановлена с помощью минных заграждений и дронов, а затем полностью разгромлена. В качестве трофеев нашим бойцам достались бронемашины производства Канады и США.

С воздуха по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ в приграничном районе ударил Су-34. Экипаж истребителя-бомбардировщика точно в цель направил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.