Зурабишвили отказалась сдавать мандат по истечении президентского срока

После истечения президентского срока 29 декабря Саломе Зурабишвили не собирается сдавать мандат. Президент Грузии заявила об этом в интервью швейцарской газете Temps. По ее словам, ничего в ее позиции не изменилось.

Зурабишвили добавила, что будет занимать должность до проведения повторных парламентских выборов – несмотря на то, что на высший пост в Грузии избран Михаил Кавелашвили. Она заявила, что не поддерживает никаких связей с правящей партией "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".

При этом ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не ожидает каких-либо осложнений после 29 декабря. Он выразил надежду, что Зурабишвили покинет резиденцию.