Контрактники-новобранцы оттачивают мастерство под наблюдением ветеранов СВО

Взрывы на полигоне помогают привыкнуть к боевой обстановке. Под наблюдением ветеранов СВО контрактники-новобранцы оттачивают мастерство штурмовых действий. Вот группа пехоты захватывает здание. Следующий урок - скрытное перемещение к новому опорному пункту. Все действия здесь доводят до автоматизма.

Служба по контракту начинается с пункта отбора. Это кадры из Москвы. Каждый день на улицу Яблочкова приходят добровольцы. Люди здесь абсолютно разные - и по возрасту, и по умениям. Главное, что всех объединяет - желание помочь своей стране победить.

Пункты отбора на военную службу по контракту работают без выходных по принципу одного окна. Добровольцы приходят, берут талон в автомате и за два - три часа оформляют все необходимые документы. Здесь и медкомиссия, и подбор специальности. И на самом деле полезен армии может быть любой человек, даже без выдающихся физических данных и опыта военной службы. Например, на вес золота так называемые "технари".

"Если потенциальный кандидат имеет навыки управления БПЛА или сборкой, разборкой разных технических аппаратов, это обязательно учитывается", - сообщил Юрий Самсонов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы.

Государство со своей стороны постоянно расширяет список мер поддержки участников специальной военной операции. Это и льготы, и социальная помощь. В пункте отбора специалисты помогут добровольцам быстро оформить ребенка в детский сад, или, например, получить кредитные каникулы. А помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта сейчас получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную.

В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина добровольцам положена сумма в миллион 900 тысяч. По подсчетам, за первый год службы бойцы получат от пяти миллионов 200 тысяч рублей. Достойная зарплата для тех, кто принял для себя решение - Родину защищать.