Маска удивило рекордное число подписанных Байденом помилований

Илона Маска удивила статистике помилований президента США Джо Байдена. Американский предприниматель и миллиардер отреагировал коротко: "Вау", - написал он в соцсети X.

Комментарий Маска относился к публикации бывшего депутата заксобрания Западной Вирджинии Деррека Эванса. По приведенным депутатом данным, Байден помиловал 8062 человека. Для сравнения, 44-й президент США Барак Обама подписал 1927 помилований, а избранный президент Дональд Трамп за свой первый срок помиловал 237 человек.

Эванс подчеркнул, что невозможно отрицать факт злоупотребления Байденом права президентского помилования. Только на прошлой неделе американский лидер даровал помилование 39 американцам и смягчил наказание для полутора тысяч человек. А в начале декабря он подписал указ о помиловании своего сына Хантера.