Ищенко: У Запада нет консолидированной позиции по переговорам с Россией

Какие цели мог преследовать киевский режим, организовав покушение на генерала Кириллова? Пойдет ли Зеленский на обострение ситуации подобными способами для срыва возможных переговоров с Россией? К каким еще действиям могут подтолкнуть Украину её западные покровители?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"У Запада до сих пор нет консолидированной позиции по переговорам с Россией. Да, есть заявления разных политиков о том, что конфликт с Украиной должен быть заморожен. Но нигде эта позиция не зафиксирована. Москва же не согласна с заморозкой по линии фронта. Так что в настоящее время для Зеленского нет угрозы в том, что какие-то переговоры могут начаться", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео.