Груз с радиоактивным германием-68 пропал в США

Комиссия по ядерному регулированию США сообщила о пропаже радиоактивного груза. Контейнер с радиоактивным германием-68 исчез при неизвестных обстоятельствах.

В сообщении отмечается, что онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси отправил контейнер с радиоактивным грузом на утилизацию в декабре. Однако до пункта назначения он не дошел. Уточняется, что транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым.

В комиссии отметили, что речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала. Он классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по шкале МАГАТЭ. Онкоцентр уже подал претензию грузоотправителю, передает РИА Новости.