ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили средства противовоздушной обороны над Воронежской областью. Как сообщили в Минобороны, цель была обнаружена около 20:30 17 декабря.

В военном ведомстве уточнили, что пресечена очередная попытка киевского режима устроить террористическую атаку объектов на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский дрон уничтожен.

Губернатор региона Александр Гусев, в свою очередь, сообщил: по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как написал глава региона в Telegram, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся.