ООН не осудила убийство генерала Кириллова

В Организации Объединенных Наций не стали напрямую осуждать теракт в отношении Игоря Кириллова. Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России прокомментировал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

ООН призывает все стороны проявлять сдержанность. Также рекомендуется "воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", заявил Дюжаррик.

Взрыв прогремел у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве рано утром 17 декабря. Бомбу дистанционно активировали в тот момент, когда на улицу вышел Кириллов. Погибли генерал-лейтенант и его помощник, передает ТАСС.