Минобороны отметило значительный вклад Кириллова в обеспечение безопасности РФ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности РФ, создание современных образцов вооружения и военной техники. Об этом в среду, 18 ноября, заявило Минобороны РФ в некрологе о начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове, опубликованном в газете "Красная звезда".

Отмечается, что генерал-лейтенант был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. Также подчеркивается, что начальник войск РХБЗ был настоящим наставником для многих молодых специалистов.

Под некрологом подписались министр обороны РФ Андрей Белоусов и другие высшие офицеры.