Мотострелки группировки "Центр" получили госнаграды

Очередные государственные награды за мужество и героизм получили мотострелки группировки "Центр".

Торжественная церемония прошла на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой народной республике. Бойцам вручили медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

"Полк уже прошел этим героическим путем. После того как был создан в 1942 году и получил боевое крещение под Сталинградом, в составе украинского фронта освобождал такие города, как Купянск, Изюм, Житомир, Одесса. Мы фактически идем снова по этому же героическому пути, который прошли наши предки более 80 лет назад", - отметил Дмитрий Холин, заместитель командира полка по военно-политической работе.