Представлены новые герои СВО

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских бойцов.

Ефрейтор Максим Некрасов засек группу вражеских диверсантов на подходе к нашим позициям и открыл огонь по неприятелю. Максим эвакуировал двух раненых товарищей и вернулся на поле боя. Понеся большие потери, противник отступил.

Сержант Денис Житченко на маршруте движения штурмовых отрядов обнаружил хорошо замаскированный опорник ВСУ. Миномётный расчет под командованием Житченко разгромил позиции радикалов, и наши передовые подразделения смогли закрепиться на новых рубежах.