ГА ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом, расизмом и ксенофобией. За документ проголосовали 119 стран.

Однако 53 (в основном это государства так называемого "коллективного Запада") выступили против. В их числе - США, Украина, Германия, Франция, Канада и Япония.

Резолюция решительно осуждает пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, призывает законодательно бороться с проявлениями нацизма, расовой, религиозной, культурной и языковой дискриминации.

По итогам голосования представитель России Мария Заболоцкая назвала позицию западных стран очередной попыткой внести раскол в ряды государств-членов ООН и осложнить международное сотрудничество.