Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа на президентских выборах

Коллегия выборщиков утвердила победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. По итогам подсчета голосов республиканец заручился поддержкой 312 делегатов против 226 у Камалы Харрис.

Окончательный результат совпал с ноябрьскими итогами голосования. Теперь победу Трампа 6 января должен утвердить Конгресс. А на 20 января намечена инаугурация.

Тем временем уходящая администрация не оставляет попыток атаковать судебными делами не только самого Трампа, но и членов его команды. По линии Пентагона начались сразу три проверки компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Повод - "небрежная отчётность". Руководство подозревают в нарушении секретности и раскрытии государственной тайны.