"Они говорят - мы вам вернем": как работают телефонные мошенники и как с ними бороться

МВД предупреждает россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники создают сайты несуществующих магазинов, делая заказ на которых, клиент скачивает на смартфон вредоносную программу. И предоставляет неизвестным полный доступ ко всем данным - в том числе банковским счетам.

Но самым популярным способом обмана остается психологическое воздействие с помощью телефонных звонков.

Спецназ, как всегда, молниеносен. На автомобиль, водителя которого необходимо задержать, указали оперативники из бюро специальных технических мероприятий. Они при помощи своего оборудования выявили на парковке машину, излучающую мощные сигналы. В ее багажнике - сабвуфер, внутри которого - совсем не музыкальная начинка, а так называемая сим-ферма, позволяющая подменять номера зарубежных абонентов на российские. Таким образом мошенники из-за границы звонили своим жертвам в нашей стране.

"Для противоправной деятельности использовались сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, которые были спрятаны в автомобильном сабвуфере. Фигурант приезжал в указанные куратором места, на некоторое время активировал установленное в машине оборудование, а затем выключал его и переезжал на другое место", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Аналогичную сим-ферму, но только стационарную, на прошлой неделе обнаружили полицейские в Санкт - Петербурге. За поддержанием устройств в рабочем состоянии следили четверо местных жителей. Сами преступники, как часто бывает, сидели за границей и получали деньги через цепочку банковских переводов.

Схемы известны давно, и о них знает каждый. Могут позвонить из якобы банка, полицейские, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета или даже ФСБ. Заходов много - выход один: жертва должна перечислить свои сбережения, а еще лучше - взять кредит. И несмотря на то, что об этом знают абсолютно все, число обманутых только увеличивается.

"Если мы берем официальную статистику, то с января по октябрь 2024 года это больше 18 миллиардов ущерба. Это очень значительная сумма", - отметил Тимур Чекуев, старший юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений.

Вот женщина разговаривает по мобильному телефону с якобы полицейским. Он сообщил, что деньги на ее банковских счетах могут быть использованы для финансирования террористов. Чтобы этого избежать, необходимо обналичить средства и передать их для хранения в Центробанк. И вот уже народная артистка Лариса Рязанова отдает незнакомцу, назвавшему кодовое слово, четыре миллиона рублей.

Если на заре телефонных мошенничеств преступники чаще всего звонили из мест лишения свободы и, чтобы обмануть жертву, можно было не обладать большим умом, то теперь работают настоящие профессионалы. Эксперты уверяют: зачастую даже психологи и чуть ли не до гипноза доходит.

К Валентине Ивановне, ей 76 лет, домой пришел якобы участковый. Познакомился и сказал, что мошенники сейчас очень активизировались. Если кто будет просит деньги - обязательно сообщить. И действительно, через несколько дней позвонил он - мошенник. Валентина Ивановна перенабрала своему, как она думала, участковому. Тот заверил: ничего не бойтесь, сейчас всех поймаем. Только деньги переводите.

"Они говорят - мы вам вернем. Я говорю, у меня под проценты хорошие деньги лежат. Мы вам с процентами. А где вы такие деньги возьмете? Это операция совместно с ФСБ, там и не такие деньги выделяются", - вспоминает разговор Валентина Ивановна.

В течение нескольких месяцев пенсионерка снимала деньги со сберегательного счета и оставляла их в почтовом ящике. А когда вклад иссяк, аферисты предложили новую сделку, но уже с квартирой. Валентину Ивановну убедили подписать договор пожизненной ренты и потом продали ее жилплощадь.

"580 тысяч я потеряла. И 3 миллиона рента. Деньги я положила в ящик, и они исчезли", - уточняет пенсионерка.

С квартирой Валентиновны Ивановны сейчас разбираются полицейские.

Эксперты говорят: для потерпевших самое главное - вернуть деньги, нежели поймать преступников. А это - намного сложнее. Какие механизмы для этого использовать, думают законодатели.

"Вводить сбалансированные правовые механизмы, которые позволяли бы отслеживать цепочку переводов денежных средств и блокировать их на каком-то этапе. Но, опять-таки, здесь разные позиции: правоохранительные органы выступают за то, чтобы вводить данный механизм. Центробанк просит привести это к какому-то другому знаменателю", - объяснил Чекуев.

Поэтому пока единственным действенным методом противодействия мошенникам остается профилактика и собственная внимательность.