Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Совсем другое дело! Вас ожидает легкий и солнечный день, даже если все небо в тучах. Позвольте себе не думать о делах, деньгах, работе – устройте себе отдых.

Тельцы

Это семейный день, так что не задерживайтесь на работе или учебе. Если вам нужны покупки для дома, они порадуют вас и качеством, и ценой, и внешним видом.

Близнецы

Насколько важны для вас люди, которые окружают? Устраивают ли отношения с ними? Сегодня вы можете что-то изменить в этом или хотя бы осознать, чего хотите.

Раки

Вы получите деньги за свою работу или договоритесь об этом. У этого дня хороший финансовый потенциал. И если вы в поиске заработка – используйте его.

Львы

Луна в вашем знаке любит блистать в обществе, так что сегодня вам будет комфортно среди людей, а не в одиночестве. Отправляйтесь туда, где весело и шумно.

Девы

Вы будете прекрасно справляться с домашними делами, ведь сами светила - Солнце и Луна - сегодня защищают ваш дом! Отличный день для семейных мероприятий.

Весы

Ваш телефон не умолкает – многие захотят пообщаться или задать вопрос. Вы тоже можете запрашивать информацию, назначать встречи – все пройдет хорошо.

Скорпионы

Хотя ретро Марс и поставил на паузу вашу карьеру, думать на эту тему не возбраняется. Вы можете пока собирать информацию, изучать вакансии или чужой опыт.

Стрельцы

Благодаря поддержке Луны вы полны энергии. Посетите парикмахера или косметолога, обновите гардероб, преображение накануне Нового года пойдет на пользу.

Козероги

Несмотря на предновогоднюю суету, найдите сегодня время для себя. Одиночество и размышления помогут вам найти внутренний покой и воодушевление.

Водолей

Луна в вашем секторе партнерства заручилась поддержкой Солнца! Это значит, можно идти на деловые переговоры или устроить разговор по душам дома.

Рыбы

Если вдруг вы еще не купили новогодние подарки, можно заняться этим завтра. А сегодня присмотреть, обдумать… Кстати, не обделите себя, любимых!