Американскую компанию Recorded Future признали нежелательной в России

Деятельность американской неправительственной организации Recorded Future признали нежелательной в России. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры. Там же названа и причина такого решения.

"Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных Сил России. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России", - пояснили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, американская организация Recorded Future "обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России".

Кроме того, организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил России. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации YPO*, которая сотрудничает с силовыми структурами США. В заявлении генпрокуратуры сказано, что ключевая задача зарегистрированного в США закрытого бизнес-сообщества YPO* на российском направлении – вовлечение в свою деятельность молодых бизнесменов. Их привлекают к участию в социальных проектах, цель которых - подготовка и воспитание будущих лидеров общественного мнения, которые будут проводить в России интересы Соединенных Штатов.

*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.