Страшное послание: "радиостанция Судного дня" начала играть песни Шамана

Загадочную радиостанцию УВБ-76, известную как "Жужжалка", по всей видимости, взломали. Накануне вечером вместо привычного жужжания и таинственных посланий в ее эфире неожиданно заиграла музыка.

В эфире прозвучал сначала гимн СССР, а потом песня Шамана "Я — русский". Завершилась музыкальная пауза композиция из балета "Лебединое озеро", пишет Baza. Телеграм-канал предположил, что это может быть взломом или "страшным посланием кому надо".

Накануне "ТВ Центр" сообщал, что "Жужжалка" или, как еще называют УВБ-76, "радиостанция Судного дня", передала самое многословное послание в истории. В эфире прозвучали такие слова, как "хунхуз", "азбука", "нанайка", "панкосвод", "лагограч", "онероруст", "геенна" и "бродощёлк".

Радиостанция УВБ-76 известна с начала 70-х. Она вещает практически круглосуточно, чаще всего это монотонное жужжание. Иногда в эфире звучат случайные слова, зачастую придуманные.

Предполагается, что УВБ-76 используется Вооружёнными силами России, однако официального подтверждения этой информации нет. По одной из версий, станция нужна для автоматической передачи сигнала на запуск ракет в случае гибели штабов при ядерном конфликте. Из-за этого "Жужжалку" еще называют "радиостанцией Судного дня".