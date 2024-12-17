Байден не успеет потратить выделенные Киеву миллиарды

Нынешняя администрация Белого дома не успеет до конца срока своих полномочий потратить оставшиеся 5,6 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По словам собеседника издания, администрация уходящего президента Джо Байдена, вероятно, использует только часть средств, чтобы направить помощь из запасов Пентагона, а не ждать производства новых вооружений и зарядов.

Другой представитель Минобороны США уточнил, что до смены власти в США, скорее всего, удастся использовать только $1,2 миллиарда долларов.