Россиян заверили в снижении цен на красную икру

В России начала дешеветь красная икра. Как утверждают в Рыбном союзе, цены поползи вниз уже в середине ноября.

Как рассказал председатель союза Александр Панин, осенью на икру возник высокий спрос, из-за чего цену "перегрели к середине ноября". Однако цены уже снизились. Панин также заверил, что деликатеса хватит и на Новый год, и после него.

"И до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет", - заявил Панин журналистам (цитата по ПРАЙМ).

Он добавил, что к Масленице икра вновь немного подорожает.

Ранее Росстат сообщал, что в ноябре цены на икру лососевых рыб выросли на 5,4% по сравнению с октябрем.