Кудрявцева встала на защиту попавшей в больницу Седоковой

В ночь на 17 декабря покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма, с которым буквально на днях оформила развод популярная певица Анна Седокова. В Сети ходит много версий, что могло стать причиной такого решения спортсмена. Не секрет, что у него в последние годы не складывалась карьера, он часто расставался и вновь сходился с женой. Поговаривают, что привести к столь плачевным последствиям могли и всякие запрещенные вещества. Бытует мнение, что Янис Тимма вообще не собирался умирать, а лишь хотел припугнуть Анну Седокову, но в какой-то момент что-то пошло не так.

В любом случае артистка, которая 16 декабря отметила 42-летие, получила настолько жуткий подарок, что загремела в больницу в состоянии аффекта. Перед этим певица записала видеообращение, в котором попросила не беспокоить ее и не тиражировать новости, чтобы информация не дошла до ее маленького сына Гектора, который Яниса любил как родного отца.

В результате многие набросились на Седокову с критикой и обвинениями. Ей даже пришлось отключить возможность комментирования на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Однако на защиту артистки встала ведущая Лера Кудрявцева.

"Какие же злые люди... Прочитала комментарии под трагедией Ани и Яниса и просто в шоке... Как стервятники набросились на Седокову, готовы разорвать, унизить, пригвоздить... Вы хоть на миг можете (не можете) представить жизнь публичных людей? Вы правда думаете, что ваши комментарии не ранят? Это же каждый день Народный Суд!!! Я с ужасом думаю, как ей (Ане) читать это все? Вся наша, моя, ваша жизнь - это опыт. Мы проходим и проживаем каждый свою жизнь. Сочувствую Ане, запоминающийся день рождения. На всю жизнь", - высказалась телеведущая в своем телеграм-канале.