Задержаны подозреваемые в убийстве генерала Кириллова

Задержаны подозреваемые в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По данным издания, задержанных двое. Сейчас их уже допрашивают.

Источник газеты отметил, что преступление фактически удалось раскрыть по горячим следам. На подозреваемых вышли после просмотра камер наблюдения с места взрыва. Следователи зафиксировали несколько подозрительных машин.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что многие проснулись от него.