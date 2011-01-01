Врачи отменили Буйнову терапию от рака из-за осложнений

Александр Буйнов уже много лет борется с раком, однако предпочитает на эту тему не распространяться и не унывать. Он продолжает много работать, выступает, гастролирует и настроен оптимистично. Однако журналисты узнали, что некоторое время назад из-за препаратов, которые помогают артисту бороться со смертельно опасной болезнью, начались осложнения - в виде потери сознания и головокружений.

Так, однажды во время езды на велосипеде Александру Буйнову стало плохо, он упал и сильно ударился головой. Тогда медикам пришлось временно отменить гормонотерапию. Через пару месяцев на врачебном консилиуме все вернули обратно, сообщает телеграм-канал Mash.

Почти два десятка лет Александр Буйнов сражается с онкологическим заболеванием. В 2011 году у артиста наступила ремиссия. Однако операции не избавили певца от недуга окончательно, до конца жизни ему нужно принимать специальные препараты под строгим наблюдением врачей.