ФСБ подтвердила задержание исполнителя убийства генерала Кириллова

Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщила ФСБ.

Задержанным оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Он был завербован украинскими спецслужбами. За теракт ему обещали $100 тысяч и выезд на проживание в ЕС.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что исполнитель теракта был задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила о задержании двоих подозреваемых в убийстве Игоря Кириллова и его помощника. На след преступников удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.