Пообещали 100 тысяч долларов: подробности задержания убийцы генерала Кириллова

ФСБ сообщила о задержании исполнителя убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

На след исполнителя теракта удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения.

После задержания мужчина сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб. Он прибыл в Москву, получил здесь взрывное устройство и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда Кириллова. Для наблюдения за местом теракта задержанный арендовал каршеринговый автомобиль, в котором установил Wi-Fi-камеру. Запись с нее в прямом эфире передавалась в украинский город Днепр.

Взрывное устройство было приведено в действие, когда Кириллов вместе с Поликарповым вышли из подъезда.

Задержанный признался, что за убийство российского генерала ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе за организация теракта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В ФСБ подчеркнули, что заказчики убийства Игоря Кириллова также будут найдены и понесут наказание.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником Ильей Поликарповым выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.