"Промямлили": Захарова осудила реакцию ООН на смерть Кириллова

Накануне, 17 декабря, в результате террористической атаки погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Многие ведомства, причем не только в нашей стране, но и в других странах отреагировали на печальное известие. Так, Организация Объединенных Наций (ООН) призвала воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности, при этом не став осуждать убийство Кириллова, и в результате Мария Захарова с критикой высказалась в адрес ведомства.

"Я считаю, что это свидетельство о продажности... Продажность это еще и про страх. Это про трусость. И то, что они вчера сказали, или лучше сказать не сказали, что они промямлили, это, конечно, индикатор их продажности... Потому что Игоря Кириллова знали как высочайшего профессионала, в том числе и на международных площадках, в международных организациях", - приводит слова дипломата ТАСС.

Меж тем стало известно, что задержаны подозреваемые в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Сейчас их уже допрашивают. На подозреваемых вышли после просмотра камер наблюдения с места взрыва. Следователи зафиксировали несколько подозрительных машин.