Госдума завершает осеннюю сессию. На последнем в этом году пленарном заседании депутаты подводят итоги проделанной работы.

Важнейшие направления - это поддержка СВО, социальная политика, бюджет страны на предстоящие три года. Также в повестке - новые законодательные инициативы.

Фракция большинства – "Единая Россия" – собралась даже раньше официального старта, чтобы обсудить, что уже сделано и какие задачи предстоит решить в дальнейшем.

"Это формирование новой элиты. Это поиск новых кадров участников СВО, которые должны у нас пойти в Госдуму, активно принимать участие в Едином дне голосования", - отметил Владимир Якушев, секретарь генерального совета партии "Единая Россия".

В самом начале сессии - 17 сентября – были обозначены основные задачи до Нового года: федеральный бюджет на предстоящую трехлетку, выполнение послания президента Федеральному собранию и поддержка участников СВО и их семей. На социальную политику до 2027 года депутаты заложили почти 7 триллионов рублей. Уже с первого января на 17% вырастет МРОТ – он составит 22440 рублей. Также будут проиндексированы социальные пенсии – к началу апреля почти на 15%. Увеличатся и пособия по поддержке семей с детьми.

Еще одним приоритетом работы депутатов останется безопасность детей. Уже приняты законы о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола и идеология чайлдфри. Готовится ряд новых инициатив по противодействию вредным привычкам, в частности – уголовная ответственность за продажу вейпов.

"Мы сегодня активно взаимодействуем с партией парламентского большинства, с другими коллегами - которые готовы взаимодействовать с нами по отдельным, важным вопросам. Как никогда тесное взаимодействие с правительством и федеральными ведомствами. Сейчас не время для политических разборок и навешивания друг на друга ярлыков", - заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также продолжится работа по борьбе с санкционным давлением и достижению технологического суверенитета. И, конечно, поддержке армии.

В заключительный день осенней сессии -на повестке у депутатов семь вопросов. Следующую неделю парламентарии проведут в регионах. После Нового года работа там продолжится, а первое пленарное заседание весенней сессии состоится 14 января.