Продолжаются работы по очистке черноморского побережья от мазута

Группировка сил, задействованных в ликвидации последствий крушения танкеров, увеличивается. Участвуют спасатели и волонтеры. Убирать пляж приезжают неравнодушные жители Краснодарского края.

Люди продолжают прибывать. Это сотрудники администраций, муниципальных учреждений, различных предприятий, молодежь и казаки. С собой - мешки, лопаты, совки, грабли, вилы и средства индивидуальной защиты. Мазут разъедает обувь, да и запах возле больших скоплений токсичный.

Загрязненный песок убирают в мешки. Его бы просеять, да времени нет – слишком быстро топливо проникает все глубже в грунт.

В станице Благовещенская прямо на берегу развернут оперативный штаб. Здесь есть пункт обогрева, горячий чай и полевая кухня.

В Темрюкском и Анапском районах введен ЧС муниципального уровня. Пострадали лучшие песчаные пляжи Краснодарского края. От Веселовки пятна мазута добрались уже до Анапы. Ночью спасатели установили боновые заграждения на Бугазской косе, они должны защитить лиманы от Веселовки до станицы Благовещенской.

Специалисты Берегового операционного центра проводят непрерывное моделирование аварийного разлива. Ведется спутниковый мониторинг пятен в Черном море.