Легендарный космонавт Борис Волынов отмечает 90-летие

18 декабря юбилей отмечает легендарный космонавт, дважды герой Советского союза. Борису Волынову - 90 лет.

Он был зачислен в первый - гагаринский - отряд в далеком 1960-м. Но полет совершил только спустя 9 лет. Под руководством Волынова была успешно проведена первая в истории стыковка на орбите двух кораблей, за которой в прямом эфире наблюдал весь мир.

При возвращении на Землю на "Союзе-5" произошла нештатная ситуация. Во время жесткой посадки Волынов выжил, но получил серьезные травмы и был отстранен от полетов. Но вопреки приговору врачей в 1976-м снова отправился к звездам. И установил мировой рекорд - 30 лет службы в отряде космонавтов.