Российские пловцы, триумфально выступившие на чемпионате мира, вернулись домой

Чемпионат мира по плаванию в Будапеште вышел для россиян триумфальным. Шесть золотых медалей, второе место в медальном зачете, мировой рекорд в комбинированной эстафете. Более чем на треть российская сборная состояла из петербуржцев. Такого не было даже в советское время.

Они вернулись домой уставшими, как только могут устать люди, целиком отдавшие себя цели и достигшие ее. В аэропорту встречают самые преданные болельщики: родные и тренеры спортивных школ.

Абсолютный лидер соревнований - 18-летний Мирон Лифинцев. Пять медалей высшей пробы - две на дистанциях 50 и 100 метров на спине и три в эстафетах.

"Самая незабываемая - это четыре по сто, комбинированная и смешанная, принесла много положительных и вообще бурю эмоций", - говорит Мирон.

Для них это заслуженные трофеи, а для страны - поворотный момент в истории с отменой нашего спорта на международной арене. Даже выступая в нейтральном статусе, наши пловцы еще раз доказали: настоящий спорт высоких достижений - все-таки вне политики. И без России соревнования такого уровня, победы в них и уж тем более мировые рекорды - просто необъективны.

"Очень много людей было радо тому, что мы вернулись. И зарубежные спортсмены давали интервью, говоря о том, что действительно ждали нас и это классно, что мы тренируемся и выступаем теперь все вместе", - рассказала Евгения Чикунова, серебряный призер чемпионата мира по плаванию.

Международная федерация плавания World Aquatics уже подтвердила, что выплатит россиянам заслуженные призовые. Золото - это 10 тысяч долларов, серебро – 8, бронза - 7. Мировые рекорды оплачиваются отдельно.

Завтра у ребят - следующий старт, выступление в Кубке Владимира Сальникова. В Федерации водных видов спорта официально подтвердили: наши пловцы точно примут участие в чемпионате мира в будущем году.