ФСБ опубликовала кадры допроса убийцы генерала Кириллова

ФСБ опубликовала видео допроса исполнителя теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

На видео мужчина признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. По его словам, он приобрел электросамокат, через несколько месяц после подготовки установил его возле дома генерала Кириллова.

"Когда он вышел из дома, я нажал кнопку. Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт", - рассказал задержанный.

На след исполнителя теракта удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчина был задержан в деревне Черное Балашихинского района Подмосковья.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником Ильей Поликарповым выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.