Кадры из автомобиля каршеринга. Через секунду происходит мощный взрыв. Сейчас подозреваемый уже дает признательные показания. Задержанному 29 лет, гражданин Узбекистана. В Россию приехал якобы на заработки. Правда, заплатить ему обещали, как рассказал он следователям, украинские спецслужбы. Говорит, предлагали 100000 долларов и европейский паспорт.

"В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов", - сообщили в СК.

А дальше оставалось только наблюдать. Для этого был арендован каршеринговый автомобиль, в нем Wi-Fi, видеокамера. Картинка транслировалась организаторам в онлайн-режиме в украинский город Днепр - бывший Днепропетровск.

Вероятно, задержанный - не единственный исполнитель. Ведь учитывая, что преступники знали место жительства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, его распорядок дня, за ним следили давно. По данным силовиков, электросамокат со взрывчаткой простоял у подъезда несколько часов до теракта. И как только устройство привели в действие, видео убийства российского генерала опубликовали украинские телеграм-каналы, которым, вероятно, "слило" эти кадры СБУ.

Все по заранее продуманному сценарию. Даже объяснение было готово: Кириллов носил военную форму, а значит, был законной целью. Глядя на реакцию западных кураторов Киева, которые не то что не осудили действия террористов, но и активно начали выгораживать их, становится понятно, кому это было выгодно.

"Теракт под прикрытием якобы законности. Какой законности? На Украине ее давно нет. На Украине закон и право давно украдены и уничтожены Западом. Киевский режим взял на себя ответственность за новый теракт. Но сбушные шестерки, бесноватый киевский режим - это все инструментарий. Управляется все англосаксами. Они - главные выгодополучатели от киевского терроризма", - подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.

Так было с Владленом Татарским и Дарьей Дугиной, которые вели свою войну против киевского режима и его спонсоров.

Российские дипломаты поднимут на заседании Совбеза вопрос о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ. Генерал Кириллов после начала спецоперации рассказывал на брифингах об американских биолабораториях на Украине, обнародовал факты использования ВСУ токсичных веществ, которые им поставлял Запад. Вот и 18 декабря в ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки в промышленной зоне была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием.