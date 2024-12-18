Кандидат Трампа Кит Келлог едет в Киев, а в Москву — нет

В ноябре республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, обойдя представительницу демократов Камалу Харрис. 20 января 2025 года состоится инаугурация. Однако уже сейчас Трамп занят созданием новой администрации. В его команде есть Кит Келлог. Предполагается, что он первый кандидат на пост спецпосланника по Украине.

Говорят, в скором времени Келлог отправится в Киев. Впрочем, посетит он и другие европейские столицы. Это должно случится в начале января. Сообщается, что таким образом новая американская администрация торопится побыстрее завершить конфликт на Украине. При этом в Москву Кит Келлог не заедет, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что республиканцы ведут переговоры с Байденом и Киевом о прекращении конфликта на Украине. Конкретного плана нет. Однако очевидно, что давняя цель Зеленского – вступление Украины в НАТО - достигнута не будет. Отказ в поддержке киевского режима Североатлантическим альянсом может мотивировать к переговорам Россию. Известно, что лидеры стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить этот вопрос 18 декабря. А главный кандидат на должность спецпосланника нового правительства Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент в этом вопросе настроен решительно.