Неузнаваемая Хаматова в парике показала кольцо на пальце

Вскоре после начала российской спецоперации Чулпан Хаматова с семьей покинула страну. Популярная и одна из самых востребованных актрис театра и кино переехала жить в Латвию, где у нее оказалась своя недвижимость в одном из элитных пригородных районов Риги. Она устроилась работать в местный театр, однако карьера ее оставляла желать лучшего.

На какое-то время Чулпан ушла в тень. О ней не было слышно. Но теперь стало известно, что актриса колесит по странам с новым спектаклем. Для афиши Хаматова снялась в рыжем парике, а пальцы на руках украсила разными колечками. Свежим кадром она поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию. Судя по комментариям, многие не сразу узнали Чулпан Хаматову. Другие начали критиковать артистку за то, что уехала из России, где у нее было все: признание, успех, любовь зрителей, деньги, слава. По их мнению, за границей Хаматову не ждет ничего, кроме забвения.