Захарова высказалась о 15 пакете санкций против России: "Брюссель продолжает вредить"

На днях Евросоюз принял новый, уже 15 по счету, пакет санкций, в который вошли 54 физических лица и 30 компаний из России, Китая и КНДР. МИД РФ считает незаконным все ограничения. По мнению Марии Захаровой, действия Евросоюза могут в конечном счете негативно сказаться на всей мировой экономике. Она пообещала, что в скором времени будут предприняты ответные шаги, сообщает ТАСС.

"Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и против зарубежных экономоператоров и общественных деятелей. Брюссель продолжает вредить нашей стране решениями, которые по сути несут дополнительную угрозу глобальной, не только нашей и европейской, а глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых хозяйственных связей", - высказалась Мария Захарова.

К слову, национальный референдум по выходу страны из антироссийских санкций требуют провести в Словакии. Петицию подписали уже свыше 160 тысяч человек – об этом заявили в оргкомитете акции. Всего же необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. С инициативой выступили представители словацких политических партий и получили поддержку различных общественный организаций, журналистов, правозащитников. По их мнению, пакеты ограничений против Москвы, в конечном счете, сильно бьют по жителям и предприятиям Словакии.