Песков назвал заказчиком убийства генерала Кириллова нацистский режим в Киеве

В Кремле прокомментировали убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин глубоко соболезнует.

Случившееся представитель Кремля назвал терактом. Кто является его заказчиком — всем известно, подчеркнул Песков.

"Мы боремся с этими заказчиками, с этим нацистским режимом, и продолжим эту борьбу. Киевский режим не гнушается террористическими методами. Убийство Кириллова лишний раз доказывает правоту действий России в ходе СВО", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте рано утром 17 декабря. Взрывное устройство сработало, когда он вместе с помощником Ильей Поликарповым выходил из подъезда своего дома. От полученных ранений оба скончались на месте.

В среду, 18 декабря, ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта. Им оказался уроженец Узбекистана. Он рассказал, что за убийство Игоря Кириллова ему пообещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.