Продюсер рассекретил измены в браке Седоковой и Тиммы

В ночь на 17 декабря наложил на себя руки латвийский баскетболист Янис Тимма. Это случилось спустя несколько дней после развода с певицей Анной Седоковой. Однако, как говорят, спортсмен не хотел так просто отпускать артистку, на которой словно помешался. Ходят слухи, что Янис Тимма не собирался уходить из жизни, а намеревался лишь припугнуть бывшую супругу, но что-то пошло не по плану...

Узнавшая о трагедии Анна Седокова записала слезное сообщение, в котором попросила не тиражировать информацию, не беспокоить ее, а также призналась, что никто не представляет, в каком аду она жила в последнее время.

Все эти обстоятельства всколыхнули как простую общественность, так и знаменитостей. Многие разделились на два лагеря: те, кто встал на сторону Тиммы, и тех, кто поддержал убитую горем Седокову. Однако продюсер Сергей Дворцов отметил, что не все так однозначно в отношениях Яниса и Анны. По его словам, баскетболист был неверен певице, а она терпела, передает "Абзац".

"Янис периодически ходил налево. Анька это очень долго терпела и закрывала на всё глаза. Я знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Я очень соболезную Ане. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились", - сообщил продюсер.

При этом, отметил он, Тимма любил Седокову по-настоящему и не хотел с ней расставаться. Поэтому развод с артисткой он переживал очень тяжело, хоть и не показывал вида. Отметим, что после известия о смерти Яниса Анна попала в больницу с нервным срывом.