Итоги национального проекта "Экология" обсудили в "Росатоме"

В "Росатоме" есть традиция - в конце года подводить промежуточные итоги реализации нацпроекта "Экология". На этот раз - не просто за 12 месяцев, а за все 6 лет его существования. Госкорпорация реализует сотни смежных программ и проектов, привлекая к диалогу все стороны. Особенно важен прямой диалог с общественностью.

"Включаются и представители госорганов, и исполнительной власти, и законодательной власти. Также - наука. И обязательно привлечение именно региональных общественников, которые живут в том регионе, где реализуются эти проекты", - отметила Ольга Плямина, президент неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.

Госкорпорация - ключевой участник по двум направлениям: ликвидация накопленного вреда окружающей среде и создание системы обращения с промышленными отходами I и II классов. Уже три года она работает по принципу единого окна благодаря цифровизации процесса.

"Первая базовая инфраструктура - это два экотехнопарка, которые позволяют перерабатывать широкую линейку отходов I и II классов: в Саратовской области и в Курганской области. Сегодня они запущены в опытно-промышленную эксплуатацию и позволяют базовую потребность в переработке таких отходов закрывать", - уточнил Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом".

С переходом в следующем году от нацпроекта "Экология" к нацпроекту "Экологическое благополучие" "Росатом продолжит работу в этом направлении. Создадут еще пять экотехнопарков. И уже созданную инфраструктуру ждет дальнейшее развитие, чтобы все объекты "Росатома" обеспечивали экологическую безопасность для жизни людей.