В Театре наций осовременили популярную пьесу Мольера

Франция, наши дни. Большой дом богатой семьи, в котором разворачивается драмеди в духе сатирического сериала "Наследники". Все правдоподобно и про нас: герои, одежда, гаджеты, манеры, речь. Для постановки был сделан современный перевод Мольера. Порой кажется: это не театр, а реальная история. Здесь, сейчас.

"Тартюф" - одна из самых популярных комедий Мольера , которая не покидает театральные сцены больше трех веков. Пьесу принято ставить в традиционной, игровой манере, а в героях видеть маски. Однако режиссер Евгений Писарев предлагает воспринимать "Тартюфа" всерьез и задуматься: каким герой Мольера был бы в наши дни?

Что если он не бездушный ханжа и лицемер, а истинно верующий человек, который вдруг неожиданно для самого себя по-настоящему влюбляется в женщину? В заглавной роли - Сергей Волков. Не безобразный старик, как у Мольера, а симпатичный молодой человек.

"Мне кажется, что такое назначение на роль позволяет тему любви с Эльмирой вывести из разряда "пошлый старичок хочет пожать жену" в то, что это соединение двух молодых людей, которое идет вразрез всему, что происходит в этом доме", - говорит артист.

Несколько лет назад Волков репетировал заглавную роль в невышедшем спектакле "Идиот". Тартюф - это перевёрнутый князь Мышкин, отмечает режиссер Евгений Писарев. Новая постановка в Театре наций - то ли комедия, то ли трагедия положений.

"Фальшь с подлинником спутать очень легко. Очень сложно различить, где правда, настоящее, а где ложное. По крайней мере, не хотелось никого выставлять в этой пьесе дураками. Хотелось, чтобы в такого Тартюфа и опасность такого Тартюфа можно было поверить. И в любовь к такому Тартюфу можно поверить", - добавил Писарев.

Оргону не хватает духовной связи в отношениях с женой - и он находит опору в Тартюфе. Эльмира - бесконечно одинока. Ее роль исполняет Аня Чиповская.

"Она слышит слова, которые она хотела бы и должна слышать, но вот от этого человека. И, конечно, двойственность ситуации в том, что в нее это проникает", - рассуждает актриса.

Узнаваемые ситуации, очевидные параллели. Но, несмотря на всю серьезность, зрителям в зале все равно смешно.