Московские спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах.

Лед сковал уже большую часть столичных водных объектов. И там сразу появились рыбаки. И хотя кое-где толщина покрова уже превысила 10 сантиметров, спасатели рекомендуют горожанам далеко от берега все-таки не отходить. В центре водоемов все еще скрываются опасные промоины, в которые легко провалиться.

"Мы ежедневно проводит профилактическую работу. И если уж случилось чрезвычайное происшествие, то без замедлений выходим и спасаем человека. Достаем из полыньи и передаем бригаде скорой помощи", - рассказал Александр Голубев, спасатель 1-го класса поисково-спасательной станции Борисовское.