Под мощными залпами реактивных установок рушатся последние укрепрайоны ВСУ вокруг Курахово и Красноармейска. На юге ДНР российские войска словно катком смяли ряды националистов в Старых Тернах и Трудовом. Оба поселка полностью освобождены и зачищены штурмовыми группами.

Под Успеновкой артиллеристы взяли в клещи крупный отряд ВСУ. И большая его часть уже ликвидирована. Удержать позиции под плотным огнем батарей у бандеровцев шансов никаких. Собственно, и под Кураховом, и под Красноармейском российские артиллеристы уже давно не ведут позиционных боев. Сегодня, когда фронт стремительно движется на запад и с каждым днем группировки "Центр", "Восток" и "Юг" все ближе к Днепропетровской области, у расчетов только одна задача - отработать так, чтобы пехота могла пройти дальше на зачистку.

Бойцы заметили важную деталь. Ответный огонь на донецком фронте заметно ослаб. Похожая ситуация - и в Курском приграничье. В бою под Суджей морпехи из засады сожгли три натовских бронемашины. В том числе американский "Хамви". Среди захваченных трофеев - немецкие штурмовые винтовки и гранатометы. Но самое ценное - рации и планшеты. Данные, которые в них сохранились, помогли выяснить, откуда двигалась колонна. И организовать еще одну засаду. На этот раз мишенью операторов оказался американский "Абрамс".

Приходят сообщения о том, что российским войскам удалось выдавить боевиков из поселков Нижний Клин, Русское Поречное, Черкасское и Кругленькое. Противник, вероятно, пойдет в контратаки и попробует вернуть позиции. Но это вряд ли. Из-за колоссальных потерь на юге ВСУ вынуждены ослабить свою группировку в Курской области. И перебросить часть подразделений из того же Харькова под Красноармейск.