В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Основной удар стихии в Сочи приняли Хостинский и Адлерский районы. Из-за оползня пять домов ушли под землю. Многодетной семье Мавриных, можно сказать, повезло - все они в этот момент были в отъезде. Так же неожиданно без приусадебного участка остался и их сосед. Говорит, спасла только бетонная подпорная стена. А так бы и машина упала вниз.

Вышел на улицу и увидел, что по земле пошла трещина. Люди выскакивали на улицу. У этой женщины разрушен двухэтажный дом. Дороги теперь тоже больше нет.

В Сочи и Адлере в воде стоят многоэтажки. Невозможно зайти и выйти. На улицах машины плавают в воде.

Стихия повредила и множество энергообъектов. Люди без электричества и газа. На самых сложных участках сейчас вводят режим чрезвычайной ситуации.