О предварительных итогах нацпроекта "Здравоохранение" рассказал глава профильного министерства. Михаил Мурашко выступил на заседании правления Союза женщин России.

Прежде всего он отметил модернизацию первичного звена. Так, за последние несколько лет более 6 тысяч объектов было отремонтировано или построено заново. Поставлено и беспрецедентно большое количество оборудования.

Сейчас поликлиники справляются с колоссальной нагрузкой - в этом году диспансеризацию проходят более 100 миллионов человек. Это позволяет диагностировать на ранних стадиях различные заболевания. Особое внимание уделяют онкологии.