Победители конкурса "Большая перемена" приехали в Москву на семейный слет

Почти тысяча учеников младших классов приехали в Москву на семейный слет победителей всероссийского конкурса "Большая перемена".

Общественный проект, созданный по поручению Владимира Путина, с этого года распространился и на самых юных школьников. Они вместе с родителями приняли участие в новогодней образовательной программе и мастер-классах, посетили парк развлечений, а вскоре отправятся в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.

Торжественная церемония закрытия семейного слета прошла в московском ГУМе.