Победители конкурса "Большая перемена" приехали в Москву на семейный слет

Почти тысяча учеников младших классов приехали в Москву на семейный слет победителей всероссийского конкурса "Большая перемена".
Общественный проект, созданный по поручению Владимира Путина, с этого года распространился и на самых юных школьников. Они вместе с родителями приняли участие в новогодней образовательной программе и мастер-классах, посетили парк развлечений, а вскоре отправятся в гости к Деду Морозу в Великий Устюг.
Торжественная церемония закрытия семейного слета прошла в московском ГУМе.
"Большая перемена" – это ведь безграничные возможности, которые открываются перед вами. Воспользуйтесь ими! "Большая перемена" это еще и "Движение первых" - движение, которое объединяет самую неравнодушную молодежь нашей страны, от самых маленьких деревень до самых больших городов. И все это – ваши друзья, ваша большая, огромная семья. А наша большая, огромная семья – это Россия. И как сказал наш президент: "Что такое Россия? Россия – это семья семей", - напомнил Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения.