Марина Зудина показала результаты новой пластики

Вдова прославленного актера Олега Табакова, актриса Марина Зудина в следующем году отметит круглую дату. Популярной артистке исполнится 60 лет, но кто даст?! Марина считается одной из самых красивых актрис в отечественном шоу-бизнесе. Она тщательно следит за собой, поэтому отличается невероятной стройностью, а еще со вкусом подбирает наряды, к каждому выходу в свет готовясь со всем вниманием.

Вот на днях Зудина предстала перед публикой в черном платье, подчеркнувшем великолепную форму, и с эффектными аксессуарами. Волосы она оставила распущенными, лишь убрала их назад, тем самым сделав акцент на безукоризненном макияже.

В Сети бурно отреагировали на выход Марины Зудиной в свет. Комментаторы разошлись во мнениях. Одни сочли, что вдова Олега Табакова пересталась с пластическими операциями, якобы выражение ее лица им почему-то напоминает улыбку Гуинплена. Другие, впрочем, осыпали артистку комплиментами, отметив, что даже если она и прибегла к манипуляциям со своей внешностью, то все сделано на высочайшем уровне.