Миронов набросился на Набиуллину: "Эй, вы вообще адекватны или нет?"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов набросился с критикой на главу Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Во время подхода к журналистам после заседания нижней палаты парламента депутат усомнился в адекватности Набиуллиной из-за политики Банка России. По мнению Миронова, повышение ключевой ставки "гробит экономику" страны, не давая поднимать уровень ВВП.

"Центробанк нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией нет. Вопрос! С июля прошлого года вы начали повышать ключевую ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза! Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете", - эмоционально заявил Миронов.

В октябре Центральный банк повысил ключевую ставку до 21%. В начале декабря Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не исключает нового повышения до конца года. Очередное заседание Совета директора ЦБ по ключевой ставке намечено на 20 декабря.