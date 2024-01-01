Валерий Герасимов: Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов выступил перед военными атташе других стран. В своем докладе он затронул много тем, при этом подчеркнув, что Вооруженные силы России выполнили в этом году все задачи, поставленные руководством страны.

Герасимов рассказал о ходе СВО. Он сообщил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тысяч танков и бронированных машин. Кроме того, в Курском приграничье киевский режим потерял более 42 тысяч человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин.При этом продвижение ВСУ в Курской области остановлено, пресечены попытки прорыва групп ВСУ и наемников вглубь России.

"При проведении СВО нами накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск ПВО и других родов войск. Цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты. У нас имеется четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства", - заявил Герасимов.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ сообщил, что две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений, а также два военных округа сформированы в 2024 году в Сухопутных войсках, сообщается в телеграм-канале Минобороны.